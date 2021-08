Serie C, al via la Coppa Italia. Orario partite e dove vederle

Il campionato al via tre sette giorni con la prima giornata

Anche la Serie C in questo weekend di agosto accende i motori con le partite di Coppa Italia mentre per il campionato semaforo verde tra sette giorni. Nell'anticipo di Coppa Italia giocato giovedì sera, il Pescara ha battuto 2-0 l'Olbia passando il turno. Tra oggi e domani le altre partite del primo turno. Le squadre sono divise in 4 gruppi da 14, chiamati gruppo 1, 2, 3 e 4: in questo turno si giocano 28 sfide secche e in caso di parità al 90’ ci sono i tempi supplementari e poi i rigori.