Sorride il Genoa che batte la Salernitana e va agli ottavi di Coppa Italia

Il Genoa negli ottavi incontrerà il Milan a San Siro

Prima vittoria della stagione in casa per il Genoa che ha battuto a Marassi la Salernitana per 1-0 accedendo agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Milan a San Siro. Ha deciso una rete di Ekuban nella ripresa. Gara in equilibrio, nel primo tempo, ma è stata la squadra di Shevchenko a fare la partita specie nella prima parte. Occasione per i rossoblu grazie a una conclusione di portanova salvata da Bogdan. Tanti i cross del Genoa con Destro che ha mancato la deviazione vincente. Nel finale chance per la Salernitana con Djuric che impegna Semper in tre circostanze consecutivamente. Nella ripresa i rossoblu' hanno spinto trovando il gol di testa di Ekuban. Bbuonissima azione sulla sinistra da parte di Kallon che riceve in area e gira in mezzo un buon pallone su cui si fionda Ekuban e di testa mette alle spalle di Fiorillo al minuto 76. La Salernitana ha cercato la via del gol nel finale ma la squadra ligure ha resistito vincendo il match.