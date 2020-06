Spadafora: “La Coppa Italia un messaggio di ripartenza per l’Italia”

Riprende il calcio italiano a partire dalla Coppa Italia che oggi vedrà il suo atto conclusivo con la sfida tra Juventus e Napoli. Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha espresso il suo pensiero sulla ripresa del movimento calcistico attraverso la propria pagina Facebook: “Ho fortemente voluto che il calcio cominciasse con la Coppa Italia. Penso che quella di stasera infatti non sia una semplice finale, ma un un messaggio di ripartenza per l’intero Paese. E’ una sfida che cade proprio nell’anniversario dei 50 anni della partita del secolo (Italia-Germania, Mondiale 1970 ndr.). Come allora il Paese ha voglia di riscatto, e lo sport sarà motore della ripartenza economica e sociale”.