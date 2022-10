Spal, De Rossi: “Dato tutto contro il Genoa e squadra encomiabile”

Il tecnico della Spal, Daniele De Rossi ha commentato il match di Coppa Italia perso a Marassi contro il Genoa ai microfoni Mediaset: "La sconfitta ci può stare ma non riesco a valutare se la squadra ha fatto vedere il mio carattere. Ho visto una squadra encomiabile che ha dato tutto contro un avversario forte. Ci sono tante cose che devo sistemare ma dal punto di vista umano e professionale mi fanno ben sperare perchè l'impegno non manca mai. Mi dispiace aver perso, abbiamo degli obiettivi chiarissimi a partire da sabato. Dobbiamo tirare fuori la testa. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico in questa gara, toccherà a me aiutare i calciatori a migliorare. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara ma i ragazzi hanno seguito tutto quello che gli ho chiesto. Sapevamo che il Genoa ci avrebbe pressato forte e abbiamo provato a palleggiare. Mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento nel secondo tempo, ed ho visto i ragazzi del 2002 che hanno tenuto testa ad attaccanti fortissimi e sono contento di chi è entrato. Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri ma la strada è quella giusta. Ho trovato bene la SPAL, era allenata da un ottimo allenatore ma io chiedo cose diverse. Ovviamente c'è tanto da lavorare. Se non c'è cuore non ci riusciremo e loro lo mettono ogni giorno. Questa è una società organizzatissima, è un delitto che sia in Serie B. Adesso sta a me farla alzare di livello perché il materiale c'è".