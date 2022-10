Spal, De Rossi: “Se passiamo il turno con il Genoa andremo a Roma per vincere”

Il tecnico della Spal, Daniele De Rossi è intervenuto in sala stampa per presentare il match di Coppa Italia di domani a Marassi contro il Genoa: "La Coppa Italia mi ricorda il mio debutto con la Roma nella partita contro la Triestina finita ai rigori. Io giocai bene e realizzai il penalty e l'indomani il tecnico giallorosso mi fece i complimenti davanti ai calciatori esperti e fu un bel momento per me. Domani probabile che si farà turnover anche se non andremo a Genova per farci una passeggiata. Non ne cambio di certo 11 ma mi aspetto una prova gagliarda dai miei. Il Genoa? Blessin ha lavorato bene sin dal suo arrivo anche se non è riuscito a salvare la squadra dalla retrocessione. Inoltre il Genoa ha calciatori importanti come Badelj e Strootman. Questa partita rompe un po' la routine settimanale ma per noi è un test probante. Questa gara però è importante visto che ci dà motivazioni e poi se passeremo il turno andremo all'Olimpico per sfidare la Roma e io quella gara la voglio vincere. I miei ragazzi contro il Cittadella hanno dato tanto ma bisogna lavorare su alcuni concetti e dove siamo in difficoltà. Per esempio quando riconoscere come giocare in superiorità. Le parole di Tacopina contro Branca? Ho parlato con Joe e lui ritiene il fallo su Esposito come se fatto alla sua famiglia. Ha un approccio da padre Tacopina. Il gesto è brutto e Branca prenderà una squalifica".