Spal, Floccari: “Risultato che dà fiducia, possiamo giocarci la salvezza”

La Spal si impone contro il Lecce con un netto 5-1 in Coppa Italia. In gol anche Sergio Floccari. L’attaccante degli emiliani commenta la gara ai microfoni di Rai Sport: “Sono contento per il gol e perché abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. E’ un risultato che ci dà fiducia per il campionato. La squadra ci crede ed è viva. Stasera lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo avere fiducia ed entusiasmo, quelle cose che ci sono mancate finora. Domenica abbiamo uno scontro diretto importante. Questa partita ci spinge ad avere una concentrazione maggiore. Noi abbiamo le nostre armi e proveremo a giocarcela”.