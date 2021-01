Spal, Marino: “Commesso un errore nel nostro momento migliore”

La Spal esce dalla Coppa Italia: troppo forte la Juventus, capace di imporsi per 4-0 ai quarti di finale. Tuttavia va applaudito il percorso della squadra emiliana, capace di spingersi decisamente avanti.

LE PAROLE DI MARINO

Tocca al tecnico Pasquale Marino commentare l’andamento della squadra ai microfoni di Rai Sport: “Peccato che nel momento migliore abbiamo commesso un errore, quello del 3-0. Lì si è conclusa la partita. La Juventus ha sbloccato la gara e tutto è andato come volevano loro. Siamo contenti di come abbiamo giocato. Ci sarà da soffrire per la promozione in Serie A perché c’è grande equilibrio in Serie B. Si deve vivere alla giornata. Si è visto che in questo girone d’andata ci sono state diverse sorprese”.