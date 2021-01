Spal, Missiroli emozionato: “A Sassuolo ho passato gran parte della mia vita”

Un suo gol ha permesso alla Spal di eliminare il Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia. Eppure per Simone Missiroli il match contro i neroverdi resta speciale anche per i trascorsi, con tante stagioni passate sognando in grande al Mapei Stadium. Il centrocampista del club ferrarese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport: “A Reggio Emilia ho passato gran parte della mia vita calcistica, è sempre un’emozione. Abbiamo fatto una buona partita chiudendoci nel primo tempo perché loro palleggiano bene. Poi con l’espulsione abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a fare due gol”.