Spal, Murgia: “Vittoria importante, possiamo invertire il momento difficile”

La Spal travolge il Lecce e conquista il pass per gli ottavi di finale. Alessandro Murgia si gode la vittoria a cui ha contribuito con un gol. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Siamo contenti di questa vittoria, al di là del mio gol personale. Me lo ricorderò. Era importante vincere perché questo successo ci può dare fiducia in vista della sfida di campionato. Penso che ogni giocatore dia tutto quello che ha. Adesso ricarichiamo le batterie. Siamo un gruppo unito e vogliamo raggiungere l’obiettivo. Gol in Supercoppa? Quello è un ricordo che rimane. Però cerco di guardare sempre avanti, sperando di farne altri per la Spal. Faccio fatica a pensare a obiettivi singolari”.