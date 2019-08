Spal, Semplici: “Che disponibilità dai ragazzi, sembrano i tempi della C1. Sul mercato…”

Domani ci sarà l’esordio ufficiale nella nuova stagione anche per la Spal, che scenderà in campo contro la FeralpiSalò – formazione di Serie C – per il Terzo Turno eliminatorio della Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni rilasciate alla vigilia del match dal tecnico degli estensi Leonardo Semplici: “Il gruppo è molto disponibile, ci si avvicina a quello che presi in mano in Serie C1: i calciatori sono carichi e consapevoli, ma si lavora sul mercato per completare l’organico. Cerchiamo specialmente una punta, perché alcuni giocatori non rientrano più nei piani tecnici e societari. Mi piacerebbe avere la rosa pronta già per il debutto in campionato contro l’Atalanta”.

Su Valdifiori: “Si è presentato in condizioni fisiche e mentali importanti, ci ha fatto piacere perché può tornare a essere importante nel nostro gioco”. Su Fares, che rimarrà lontano dai campi per molto a causa di un infortunio: “È una bella mazzata che non ci voleva, ma dobbiamo essere più bravi delle difficoltà, rimpiazzandolo a dovere”.