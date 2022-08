Spezia-Como, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Fischio d'inizio al Picco alle ore 18. La vincente del confronto affronterà poi ai sedicesimi di finale la vincente di Pisa-Brescia.

Redazione ITASportPress

Oggi trentaduesimi di finale: la Coppa Italia entra nel vivo ed entrerà nelle case di tutti gli italiani grazie a Mediaset, broadcaster unico, che trasmetterà in chiaro ogni gara della competizione fino all’atto conclusivo. Quattro partite al giorno fra ieri e lunedì. Il format prevede ancora gare a eliminazione diretta - tranne le semifinali - con la squadra casalinga determinata dal numero più basso a cui è stata accoppiata in sede di sorteggio. Due le modifiche in questo turno, entrambe di lunedì. Il Sassuolo, numero 11, giocherà in trasferta al Braglia di Modena (38) il derby e non a Reggio Emilia per i lavori al Mapei Stadium. La Cremonese invece per dei lavori allo stadio Zini sfiderà la Ternana al Mazza di Ferrara. Alle ore 18 inizierà la seconda partita delle quattro in programma oggi. Si giocherà al Picco di La Spezia dove gli Aquilotti di mister Gotti ospiteranno il Como. Sfida inedita in Coppa Italia visto che non ci sono precedenti. La partita sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia. La vincente del confronto affronterà poi ai sedicesimi di finale la vincente di Pisa-Brescia.

DOVE VEDERLA IN TV - La sfida di Coppa Italia, Spezia-Como, sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Sarà naturalmente possibile seguire il confronto di Coppa Italia, Spezia-Como, anche in diretta streaming in chiaro grazie a Mediaset Infinity. Su pc e notebook basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre per vedere la partita sui dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad bisognerà prima scaricare la app.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-COMO

Gotti senza Provedel, Gattuso rinuncia a Fabregas. La sfida di Coppa Italia mancherà soprattutto di questi due elementi. Il primo, portiere protagonista per due stagioni in A allo Spezia, si sta per accasare alla Lazio: lunedì probabili visite e a disposizione di Sarri. Il campione spagnolo, che ha scelto Como e la B per il suo finale di carriera, invece non è pronto. Le formazioni dovrebbero essere speculari e per Gotti è l’ennesimo test, dopo quelli internazionali. Prove che riguarderanno in particolare Gyasi e Agudelo, in posizioni e con compiti diversi dai soliti. Oltre a Provedel, c’è un altro c potenzialmente in uscita dai liguri, ovvero il capitano Maggiore.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Maggiore, Sala, Bastoni, Gyasi; Verde, Nzola. All. Gotti.

COMO (3-5-2): Ghidotti; Binks, Scaglia, Cagnano; Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco, Ionnaou; Cerri, Mancuso. All. Gattuso.