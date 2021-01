Spezia, Italiano prepara la Coppa Italia: “Con la Roma spazio a chi gioca meno ma daremo il massimo”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club ligure alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Roma. Reduce dal buon punto contro il Torino in campionato ottenuto con l’inferiorità numerica per tutta la gara, il mister ha annunciato qualche cambio per domani: “La partita contro il Torino è stata una partita che ovviamente non avevamo preparato per come poi si è messa. In ogni caso ci siamo adeguati e abbiamo lavorato per concedere poco. Alla fine è bello gioire e dire che il punto sia stato più che meritato”.

E sulla Roma e la Coppa Italia: “Domani sfrutteremo Vignali e per sabato vedremo quale sarà la scelta per quel ruolo. In questo momento concentriamoci per la gara con la Roma. Noi cerchiamo di onorare la competizione. La partita è difficile, è importante e quindi la nostra testa deve essere solamente all’appuntamento di domani. In queste partite bisogna provare qualche alternativa per quanto riguarda gli uomini, dare minutaggio a chi ne ha bisogno. Metteremo una formazione competitiva al massimo, cercheremo di mettere queste componenti qua. Ci teniamo a ben figurare, ci sarà spazio per qualche ragazzo che ha giocato meno e cercheremo di dare filo da torcere ad una delle squadre più forti del campionato”.

“Che gara mi aspetto con la Roma? Giocano bene, hanno un allenatore che propone un bel calcio, offensivo, e chiaramente noi dobbiamo cercare di ribattere colpo su colpo. Penso siano anche molto motivati a riscattare la sconfitta nel derby. Mi aspetto una squadra che oltre che essere forte a livello qualitativo lo sia è anche a livello di motivazione e penso che saranno molto arrabbiati”.