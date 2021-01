Spezia, Marchizza sfida la “sua” Roma: “Affronterò un pezzo della mia vita”

Roma-Spezia è il penultimo ottavo di finale. Tuttavia sarà anche un incontro speciale per un giocatore: Riccardo Marchizza. Il centrocampista è cresciuto nel vivaio giallorosso e stavolta lui dovrà scendere all’Olimpico da avversario del club che lo ha lanciato. Il calciatore del club ligure si è raccontato ai microfoni de “Il Secolo XIX”: “Per me sarà strano affrontare i giallorossi da avversario, ma allo stesso tempo sarà anche emozionante. Per le la Roma è un pezzo di vita, loro hanno tanta qualità ma questo non ci deve frenare”.