Strelec affonda il Brescia e porta lo Spezia agli ottavi di finale

Nel primo match di Coppa Italia di oggi, lo Spezia ha superato con il punteggio di 3-1 in casa il Brescia e si guadagna gli ottavi di finale contro l’Atalanta. Gotti ha lasciato in panchina Gyasi e Nzola e lanciato dal primo minuto lo slovacco Strelec che lo ha ripagato con una doppietta. L’attaccante 21enne va subito a segno al 20’: su un’ingenuità della difesa bresciana, si ritrova la palla all’altezza del rigore e con un esterno preciso infila Andrenassi. Nel secondo tempo il raddoppio, in un momento positivo del Brescia, con un lampo di Verde al 55’: l’ex romanista parte da destra, si accentra e di sinistro la mette sul primo palo. Gotti dà spazio ai cambi, entrano Agudelo e Holm, a segno nell’ultima di campionato con la Cremonese. Lo svedese va subito vicino al terzo gol, trovato invece ancora da Strelec a quattro minuti dalla fine. È la sua doppietta personale ed è il 3-0 dello Spezia. Allo scadere del recupero il colpo di testa vincente di Moreo non cambia la sostanza: finisce 3-1 per lo Spezia, che va avanti in Coppa Italia Il Picco si dimostra un fortino inespugnabile per la squadra di Gotti, che in casa ha inanellato il settimo risultato utile su sette. Il Brescia invece non è riuscito a uscire dal periodo negativo: tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro.