Südtirol-Padova, si assegna stasera la Coppa. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Primo titolo che andrà in bacheca questa sera per una delle battistrada del Girone A di Serie C che puntano alla promozione diretta. Si assegna oggi la Coppa Italia con il ritorno della finale tra Südtirol e Padova (ore 20, diretta su Rai Sport), dopo lo 0-0 dell’andata. Una sfida nella sfida, visto che le due squadre sono divise da 2 punti in classifica, con scontro diretto a Bolzano sabato 16. In caso di parità (i gol in trasferta non valgono doppio) ci sono supplementari e rigori. Questa Coppa Italia non viene assegnata dal 2020: l’ultima edizione è saltata per il Covid.