Ternana, Lucarelli buca la prima: umbri eliminati dalla Coppa Italia dall’Albinoleffe

Parte male l’avventura a Terni del neo allenatore Cristiano Lucarelli. La squadra rossoverde è stata battuta in casa dall’Albinoleffe con il punteggio di 2-1. Ospiti in vantaggio di due reti nella prima frazione di gioco (Cori al 41′ e Canestrelli al 44′). Nella ripresa gol delle Fere siglato da Partipilo al 48′ ma nonostante gli assalti, la squadra di Lucarelli non è riuscita a pervenire al pareggio. Tra squalifiche e infortuni i rossoverdi hanno risentito delle 10 defezioni. Out Mammarella, Celli, Argento, Salzano, Bergamelli, Torromino, Ferrante infortunati insieme agli squalificati Peralta e Defendi e con Kontek in attesa di transfer. Nel complesso una prova deludente dell’undici umbro sopraffatto dall’Albinoleffe che accede al secondo turno di Coppa Italia. Nell’altra partita di oggi giocata a Bolzano, il Sudtirol ha eliminato il Latte Dolce battuto col punteggio di 2-1.

