Toni: “Cristiano Ronaldo in difficoltà e non riesce più a dribblare”

Luca Toni, commentatore tecnico stasera negli studi della Rai, ha detto la sua su Cristiano Ronaldo che ha perso stasera la sua seconda finale di fila con la maglia della Juventus, un record negativo per il portoghese al quale è sfuggita in precedenza la Supercoppa italiana. “Una sconfitta – ha detto Toni – che porta anche la firma di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è molto in difficoltà dal punto di vista fisico e non riesce neanche a superare l’uomo. Della Juventus è stato Buffon il migliore in campo”