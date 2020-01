Torino, Mazzarri: “Prestazione convincente, ma quanti errori dell’arbitro”

Il Torino esce sconfitto contro il Milan e viene eliminato dalla Coppa Italia. Il tecnico dei granata Walter Mazzarri esprime le sue sensazioni sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: “Non era facile dopo la batosta di tre giorni fa ritrovare la concentrazione. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, meritatamente siamo andati in vantaggio. Era una partita da vincere. La prestazione è stata sbagliata da parte dell’arbitro e del Var. Assurdo non vedere l’espulsione di Rebic. Avessimo avuto il vantaggio numerico probabilmente avremmo passato il turno al 99,9%. Sto analizzando una grande prestazione della squadra. Se non ci fossero stati gli ultimi dieci minuti in cui l’arbitro ha invertito i falli e non ci ha più fatto ripartire… Mercato? Siamo in emergenza totale in tutti i reparti. Non c’entra il mercato perché fino a qualche settimana fa eravamo in 26, persino troppi. Ultimamente siamo in emergenza, con almeno 10 giocatori fuori”: