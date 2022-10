Trento, Damian: “Basta una vittoria per sbloccarci mentalmente”

Il centrocampista del Trento, Filippo Damian ha presentato il match di domani contro il Mantova in Coppa Italia, gara in programma allo stadio "Martelli": "Sarà per noi una partita importante e vogliamo vincere contro il Mantova per proseguire il cammino in Coppa Italia. Speriamo di fare una grande prestazione per noi ma anche per dare una soddisfazione ai tifosi. Inizialmente, visto che è una gara secca, penso che prevarrà un atteggiamento attendista delle due squadre, ma dovremo essere bravi noi a chiudere gli spazi e col gioco fare nostra la sfida. Sarà importante gestire le energie ma questo non deve essere un freno, sappiamo che bisogna vincere domani e fare punti in campionato. La squadra è bloccata mentalmente e poi giocando adesso con la difesa a tre creiamo qualcosa meno ma subbiamo anche meno. Purtroppo non gira bene, la squadra è serena ma serve una vittoria per non fermarci più".