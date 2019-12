Udinese, Gotti: “Ripartiamo da questa prestazione, vincere aiuta a vincere”

Si è da poco conclusa la sfida tra Udinese e Bologna, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Il tecnico dei friulani Luca Gotti commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “Domenica contro la Lazio il risultato era stato pesante, ma nelle ultime partite la squadra c’era sempre stata. Stasera è stato piacevole vincere anche con giocatori che non avevano un grande minutaggio. Direi che è stata un’Udinese solida che ha giocato di squadra. E’ chiaro che vincere aiuta a vincere, ma non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo tenerci la prestazione fatta di squadra. Cercheremo di raccogliere il massimo da ogni partita. Problema nelle gare di casa? Non mi aspettavo questo tipo di Udinese, ma sono contento che abbia giocato da squadra. Finora abbiamo giocato poche partite in casa. Sappiamo che arriveranno due clienti difficili”.