Un’autorete di Canestrelli premia il Frosinone che supera il Pisa e passa il turno

Un Frosinone di granito passa al 7’ del primo tempo e tiene bene il campo, centrando la qualificazione ai 16esimi di Coppa Italia dove il 1 novembre incontrerà la vincente tra Torino e Feralpisalò. Decide la sfida col Pisa l’autorete di Canestrelli al 7’ scaturita dalla carambola innescata dal tiro in diagonale di Caso. Giallazzurri abbastanza padroni del campo e vicini al raddoppio in un paio di occasioni ancora con un Caso in formato-monstre. Nel primo tempo un buon Frosinone a livello generale. Nella ripresa il Pisa spinge, sfiora il pari in un paio di occasioni ma il Frosinone con i cambi ‘mirati’ di Di Francesco tiene bene il campo e accarezza il 2-0 con Garritano. In pieno recupero L. Tramoni alza da pochi metri il possibile pallone del pareggio.