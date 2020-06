United, pronta la rivoluzione: assalto a due big della Serie A

Dopo anni di difficoltà, il Manchester United sogna il riscatto. I Red Devils non conquistano un trofeo da tre anni e non si impongono in Premier League dal lontano 2013. Troppo per un club prestigioso. Così è già partita la campagna di rafforzamento. Due degli obiettivi di mercato dello United si trovano in Serie A. Nei giorni scorsi si era parlato di un sondaggio con la Juventus per Federico Bernardeschi, ideale sostituto di Jadon Sancho nello scacchiere di Ole Gunnar Solskajaer. Il tecnico norvegese, però, avrebbe anche messo gli occhi su Ciro Immobile. Il bomber della Lazio sembra il rinforzo ideale per l’attacco dei Red Devils. Lo riporta il Daily Mail.