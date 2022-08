Venezia-Ascoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Partita che aprirà il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia oggi

Redazione ITASportPress

Oggi altri quattro match dei trentaduesimi di finale: la Coppa Italia entra nel vivo ed entrerà nelle case di tutti gli italiani grazie a Mediaset, broadcaster unico, che trasmetterà in chiaro ogni gara della competizione fino all’atto conclusivo. Quattro partite al giorno così come anche domani. Il format prevede ancora gare a eliminazione diretta - tranne le semifinali - con la squadra casalinga determinata dal numero più basso a cui è stata accoppiata in sede di sorteggio. Due le modifiche in questo turno, entrambe di lunedì. Il Sassuolo, numero 11, giocherà in trasferta al Braglia di Modena (38) il derby e non a Reggio Emilia per i lavori al Mapei Stadium. La Cremonese invece per dei lavori allo stadio Zini sfiderà la Ternana al Mazza di Ferrara.

VENEZIA AFFOSSATO DAL COVID - Oggi in campo il Venezia ospiterà l'Ascoli. Le due squadre aprono ufficialmente la nuova stagione con la gara di coppa, in attesa del debutto nel campionato di Serie B. Venezia e Ascoli si affronteranno per la dodicesima volta in gare ufficiali in Laguna: nei precedenti al 'Penzo', dieci in Serie B e uno in Coppa Italia, sono avanti i veneti con 8 successi e 2 pareggi. L'unica vittoria dell'Ascoli a Venezia è datata 7 febbraio 1993: decisiva la rete di Bierhoff. Il ciclone Covid si è abbattuto ieri sulla truppa di Ivan Javorcic (focolaio di 13 elementi del gruppo squadra sono risultati positivi ai tamponi, il club non ha fornito i nominativi tra giocatori e staff vari). Sarà un Venezia zeppo di Primavera quello che affronterà l’Ascoli, potenzialmente con solo 5 possibili titolari in campo (Joronen, Zampano, Wisniewski, Andersen e Novakovich) e almeno 4 Primavera nella mischia fin dal primo minuto (Rémy, Baudouin, Pecile e Mikaelsson).

DOVE VEDERLA IN TV - Allo stadio "Penzo" fischio d'inizio alle 17.45 e il match e sarà visibile in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre. Ma la partita si potrà seguire anche in diretta streaming in chiaro grazie a Mediaset Infinity. La partita di Coppa Italia sarà visibile sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad attraverso la app per dispositivi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Remy, Baudouin, Wiśniewski; Pecile, Andersen, Tessmann; Mikelsoon, Novakovich, Bjarkason. Allenatore: Javorcic

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano; Collocolo, Buchel, Saric; Lungoyi, Dionisi, Bidaoui.