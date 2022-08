Verona-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Non convocato il Cholito Simeone che potrebbe essere ceduto

Oggi altri quattro match dei trentaduesimi di finale: la Coppa Italia entra nel vivo ed entrerà nelle case di tutti gli italiani grazie a Mediaset, broadcaster unico, che trasmetterà in chiaro ogni gara della competizione fino all’atto conclusivo. Quattro partite al giorno così come anche domani. Il format prevede ancora gare a eliminazione diretta - tranne le semifinali - con la squadra casalinga determinata dal numero più basso a cui è stata accoppiata in sede di sorteggio. Due le modifiche in questo turno, entrambe di lunedì. Il Sassuolo, numero 11, giocherà in trasferta al Braglia di Modena (38) il derby e non a Reggio Emilia per i lavori al Mapei Stadium. La Cremonese invece per dei lavori allo stadio Zini sfiderà la Ternana al Mazza di Ferrara.

VERONA AL DEBUTTO - L’esordio stagionale dell’Hellas è, anche, un passaggio rilevante per capire a che punto siano i gialloblù. Per questo Cioffi ammonisce il Verona in vista del confronto con un avversario carico di entusiasmo. La gara, in programma allo stadio 'Bentegodi' con fischio d'inizio in programma alle ore 18:00, mette in palio un posto nei sedicesimi di finale della competizione: la vincente sfiderà ad ottobre una tra Salernitana e Parma.

DOVE VEDERLA IN TV - Verona-Bari, sarà visibile in diretta tv su Mediaset, che trasmetterà la gara su Italia 1. In streaming su pc, tablet, cellulare e notebook attraverso l'app o il sito di Mediaset Infinity. Basta essere iscritti al portale o avere un abbonamento attivo con il servizio streaming di Mediaset.

Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Vicari, Ricci; D'Errico, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani