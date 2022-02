Vlahovic, schiaffo alla Fiorentina: “Contro di loro in semifinale gara come le altre”

Le dichiarazioni dopo il 2-1 al Sassuolo del serbo della Juve

Dopo aver affondato il Sassuolo con una progressione vincente a 2' dalla fine, l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic ha commentato la vittoria ai microfoni di Mediaset e il suo ritorno il 2 marzo al Franchi per la partita di andata della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina: "Io penso solo alla partita, a vincere: altre cose non mi interessano tanto - ha provato già a pensare al ritorno a Firenze il serbo -. Sarà una partita come le altre, siamo qui a giocare a calcio, per cui non vedo il problema”. Il grande profitto col passaggio nella ripresa al 4-3-3 insieme a Morata e Dybala racconta il feeling di Vlahovic coi nuovi compagni: “Sia dentro che fuori dal campo - risponde lui - perché prima di tutto sono due bravissimi ragazzi, poi grandissimi giocatori e campioni che hanno vinto tanto, io sono più giovane e sono qui per ascoltarli e provare ad arrivare ai loro livelli”. Gli occhi dicono che non sono solo parole ma la voglia genuina di iniziare questa nuova vita col piede giusto.