Atalanta, Rossini a ISP: “Gol annullato? Parole di Marino hanno condizionato. Sorpreso dai Percassi”

L'ex attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

La sconfitta di Firenze, ha mostrato un'Atalanta in difficoltà. Pesa in modo inequivocabile l’emergenza, soprattutto in attacco, che la squadra di Gasperini sta affrontando e questo sta avendo importanti ricadute su tutto lo stato di salute del resto della squadra e sul gioco. L'ex attaccante Fausto Rossini ai microfoni di Itasportpress.it ha analizzato la situazione del club bergamasco.

Rossini, da ex attaccante, quanto pesa l'assenza dei centravanti titolari in questo momento?

E' il problema maggiore che ha Gasperini. Quello che più manca è Zapata. Ma c'è anche un altro punto che non va.

Dica pure...

Pesano gli errori arbitrali e ieri il gol di Malinovskyi era regolarissimo. Come si fa ad annullare un gol così? E' veramente ridicolo cambiare le regole.

L'Atalanta si è lamentata a più riprese degli arbitraggi in questo campionato e in Coppa Italia. Qual è il suo parere?

Forse le dichiarazioni post partita in Coppa Italia contro la Fiorentina e poi contro la Juventus in campionato del direttore Umberto Marino hanno inciso e condizionato. E' strano ma sembra così a me.

Per il quarto posto si fa dura...

La Juve con Vlahovic ha qualcosa in più adesso e si è visto già in campionato il valore del serbo. La Fiorentina, la Roma e la Lazio sono anche in corsa insieme all'Atalanta per il quarto posto.

L'Atalanta passerà nelle mani degli americani. E' rimasto sorpreso?

Si molto. Non mi aspettavo che i Percassi vendessero il club o comunque la maggioranza delle quote. Hanno tanto parlato di avere i bilanci in ordine e un piano in crescita e non pensavo che poi i Percassi decidessero così in fretta di cedere il club pur rimanendo con una quota minoritaria. Il futuro è difficile da prevedere, dipende dalle ambizioni dei nuovi proprietari e quanto investiranno per la Champions League. E' una buona notizia che abbaiano lasciato immutato lo staff tecnico che in questi anni ha fatto bene.