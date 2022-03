Bari, Spinesi a ISP: “Con Mignani in due anni in A. Antenucci fenomeno assoluto”

L'ex attaccante del Bari ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Dopo quattro anni vissuti in apnea, uno in serie D, gli altri tre in C, il ritorno in serie B è davvero a portata di mano per il Bari. Dopo lo 0-0 di ieri contro la Fidelis Andria, per tagliare il traguardo, i biancorossi devono non perdere a Latina visto che hanno ben 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Riguardo all’imminente promozione in Serie B del Bari, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Gionatha Spinesi, ex calciatore biancorosso per sei anni dove in 152 presenze ha realizzato 52 gol.