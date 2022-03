Belardi a ISP: “Inter, non dare per finito Handanovic. Onana farà la riserva”

Belardi, ex compagno di squadra di Handanovic ha parlato a Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Emanuele Belardi , ex portiere – tra le varie – di Juventus e Udinese.

Dal suo punto di vista la Juve è realmente in corsa per lo scudetto?

A proposito di Inter: il suo ex compagno Sanchez ha nuovamente tolto le castagne dal fuoco alla squadra di Inzaghi. Dovrebbe rimanere in nerazzurro?

“Ha sempre militato in club con una concorrenza molto accanita. Però – e parlo da suo ex compagno – gli ho sempre visto fare in allenamento cose non normali”.