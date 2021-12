Bisoli a ISP: “Il Cagliari mi ha deluso e per la salvezza è durissima. Le colpe di…”

L'ex calciatore del Cagliari dice la sua sulla squadra isolana attardata in classifica

In merito all’attualità calcistica, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Pierpaolo Bisoli , allenatore ed ex del Cagliari, club in difficoltà in classifica.

“No, sono molto deluso. E’ davvero incredibile. Secondo me certi calciatori non hanno ben compreso il peso della maglia che indossano…”.

“La lotta per non retrocedere è un terno al lotto. Secondo me se la giocheranno Spezia e Salernitana. E poi occhio a dare già per salvo il Venezia: per me potrebbe essere risucchiato nel calderone”.