Bizzarri a ISP: “Udinese che sorpresa esonero Gotti. Lazio? Allarmismi inutili”

L'ex portiere delle due squadre ha parlato a Itasportpress sul momento che attraversano in campionato

Lazio, sua ex squadra. Si aspettava tante difficoltà?

“Secondo me è tutto amplificato all’esterno”.

È connazionale di Dybala: come si spiega la sua propensione all’infortunio?

“È un valore aggiunto importantissimo per qualsiasi squadra in cui gioca, Juve compresa”.

Chi lotterà per lo scudetto fino alla fine?

“Sì, così come nello sviluppo futuro del club. Non dimentichiamoci che l’Udinese è uno dei pochi club ad avere un suo stadio di proprietà”.

“Non sono molto informato sull’andamento del campionato. Dico solo che se vuoi arrivare in Serie A devi essere da Serie A sotto tutti i punti di vista. In primis dalle strutture. Sotto questo aspetto, almeno per quando c’ero io, il Foggia deve ancora crescere tanto”