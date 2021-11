Bonini a ISP: “Ko Milan e Napoli fa tornare la Juventus in lotta per lo Scudetto”

L'ex centrocampista della Juventus a Itasportpress ha parlato del momento della squadra di Allegri

Riguardo al campionato verosimilmente riapertosi, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Massimo Bonini, ex calciatore – tra le varie – della Juventus.

“Non credo solo per la vittoria dell’Inter…”.

In che senso?

“Nel senso che, nei momenti decisivi, le grandi squadre rispondono sempre presente. Milan e Napoli non avrebbero dovuto perdere. Adesso le carte si rimescolano completamente”.

Anche per quanto concerne la “sua” Juve?

“Assolutamente sì. Io tra le favorite per lo scudetto ce la metto”.

Però il distacco in classifica è troppo imponente…

“Per come ha vinto contro la Lazio, è stata una Juve decisamente al di sopra della media. Io, personalmente, metto anche la Juve tra le favorite. Questo non me lo toglie dalla testa nessuno”.