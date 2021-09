Bordon a ISP: “Dimarco torni sul dischetto. Mio ‘Becca’ ne sbagliò due in 8′. Su Handa…”

L'ex numero uno nerazzurro ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Federico Dimarco ha mostrato grande personalità presentandosi sul dischetto a una manciata di minuti dal termine del match contro l'Atalanta. All'interista non è andata bene la trasformazione del penalty e quella che poteva essere una giornata da ricordare, per il difensore nerazzurro cresciuto nel vivaio della Beneamata, si è invece trasformata in un incubo per non aver messo il rete il pallone del 3-2 che quasi sicuramente avrebbe regalato i tre punti all'undici di Simone Inzaghi.

BORDON - L'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon però l'invita a riprovarci visto che anche un grande come Evaristo Beccalossi ne sbagliò due. "E proprio nella stessa porta dove ha calciato Dimarco e sempre di sinistro -ammette ai microfoni di Itasportpress.it Bordon-. A Federico dico di tornare sul dischetto perchè i rigori si possono sbagliare. Ne ho parati diversi avendo noi portieri in questa circostanza un vantaggio su chi calcia. Se ha deciso di batterlo significa che non si emoziona e anche il mio ex compagno di squadra Evaristo Beccalossi dopo i due sbagliati contro lo Slovan Bratislava tornò sul dischetto. Temeva di aver rovinato il rapporto con il pubblico, ma invece quando tornò a giocare a San Siro i tifosi lo accolsero con un’ovazione: Eee-varisto! Eee-varisto! Un boato di passione che ha ricevuto e continuerà a ricevere Dimarco".

HANDANOVIC - Sul portiere Handanovic criticato dai tifosi per alcuni errori contro l'Atalanta, Bordon prende le difese: "Samir in questo momento sta ricevendo tante critiche e non è giusto. Va rincuorato e tornerà più forte di prima. Dunque lasciamolo sereno perchè Handanovic è un bravissimo portiere e alla fine dell'anno le sue parate valgono punti per l'Inter".

LIBRO - Ivano Bordon nel suo libro autobiografico "In presa alta" di Caosfera Edizioni racconta il passato nerazzurro. "Sarò a Levico Terme venerdì 1 ottobre alle 18 -conclude l'ex portiere- per una nuova tappa della presentazione del mio libro che sta avendo un ottimo riscontro".