Braida a ISP: “Obiettivo Juve? Ha ragione Allegri. Ibrahimovic non è al capolinea”

L'ex dirigente del Milan e del Barcellona ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese .

Come commenta l’andamento del campionato italiano?

Per quali ragioni, a suo avviso?

“Nel lasso di una stagione molto lunga ci può anche stare di incontrare periodi difficili. Ma l’organico di Inter e Milan non si discute, oggettivamente parlando”.

“Ibra resta sempre Ibra: il campione non si discute. Sul suo futuro è lui a dover fare tutte le valutazioni opportune. E’ frenato da qualche infortunio, ma se ha grandi motivazioni può sicuramente continuare senza problemi”.

Quale futuro prospetta per Kessie?

“Non ho la sfera di cristallo. Io so solo che, finchè è un giocatore del Milan, deve dare tutto per la maglia. Come, credo, stia facendo…”.