Brambati a ISP: “Juventus a fine ciclo e Allegri è una delusione”

L'ex calciatore di Torino, Bari, Empoli e Palermo ha parlato a Itasportpress

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Massimo Brambati , ex calciatore, opinionista televisivo.

“Sarà una partita alla pari, non ci sono favorite. Mi aspetto lo stesso spettacolo di Inter e Napoli”.

In cosa hanno influito maggiormente, a suo giudizio, Pioli e Spalletti?

“Pioli ha costruito un grande gruppo, avvalendosi anche dell’apporto significativo di Ibrahimovic. Spalletti invece è arrivato in punta di piedi e, gradualmente, ha saputo perfezionare il lavoro di Gattuso”.

Come si spiega la flessione delle due squadre?

“Il Milan è andato a mille per almeno un anno e mezzo. Un calo era più che fisiologico, a un certo punto. Il Napoli invece è stato letteralmente subissato dagli infortuni: senza Koulibaly e Oshimen è complicato andare avanti. Chiunque si sarebbe trovato in difficoltà. Ma i partenopei sapranno rialzarsi”.

“Che a Natale, specie adesso come adesso, non si possono fare previsioni. Secondo me Milan, Inter, Napoli e Atalanta partono alla pari”.