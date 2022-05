Breda a ISP: “Nicola vero top player della Salernitana. Ribery deve restare ma serve…”

L'ex calciatore e allenatore della Salernitana ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La permanenza in Serie A della Salernitana e della Sampdoria, oltre alle cause retrostanti all’amara retrocessione del Genoa. Riguardo a ciò, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Roberto Breda.

“Nicola non è l’ultimo arrivato, è già stato protagonista di miracoli di questo tipo. Era già accaduto con il Genoa. E’ stato abile nel motivare una squadra con il morale a pezzi. Io, quando si parla di Salernitana, non mi dimentico mai di un fattore…”.

“Per sei mesi i giocatori sono stati in una condizione di incertezza totale. Non c’era una proprietà, un progetto chiaro, una direzione in cui si voleva andare… Il girone di andata è stato infatti disastroso. Per questo la salvezza ottenuta vale, quantomeno, doppio rispetto a quella delle altre squadre”.