Briaschi a ISP: “Genoa mai creduto in Shevchenko. Blessin buona la partenza”

L'ex attaccante del Genoa ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità calcistica di Serie A, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Massimo Briaschi , ex calciatore – tra le varie – di Genoa, Juventus e Cagliari.

“Non capisco come mai prendere Shevchenko, che si sapeva che non aveva mai allenato in Italia, per poi esonerarlo dopo un mese… E’ normale che aveva bisogno di tempo… Il Genoa ci credeva davvero? Secondo me no”.