C. Zanetti a ISP: “Inter, Dybala serve come il pane. Juve dimentica lo scudetto”

L'ex centrocampista nerazzurro ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Cristiano Zanetti, ex calciatore – tra le varie – di Inter, Fiorentina e Juventus.

L’Inter è la favorita numero uno per lo scudetto?

“Secondo me sì, ma nulla è ancora scontato”.

Per quali ragioni?

L’Inter ha bisogno di un attaccante in più per ambire a alti traguardi?

“L’Inter ha Dzeko, che garantisce ancora quantità importanti di gol. Non so se Scamacca, qualora arrivasse, può ambire sin da subito al posto da titolare”

Come vedrebbe Dybala all’Inter?

“Sarebbe perfetto come il pane. Lui è in scadenza di contratto: in caso l’Inter lo prendesse, farebbe un affare”.