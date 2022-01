Cagliari, Acquafresca a ISP: “Mercato serve poco se squadra non motivata”

Ai microfoni di Itasportpress l'ex attaccante ha detto la sua sulla squadra isolana in netta difficoltà

Riguardo all’attualità calcistica di Serie A, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Robert Acquafresca , ex calciatore di Cagliari e Atalanta.

Come giudica, sin qui, la stagione del Cagliari?

“Più che altro bisognerebbe chiedersi che cosa ci fa il Cagliari così giù… quella dimensione non gli compete!”.

Per quali ragioni?

“Perché credo che la società debba, in primis, lavorare sulle motivazioni dei calciatori in rosa. Non possono essere diventati tutti brocchi all’improvviso: l’anno scorso si sono salvati miracolosamente, facendo un girone di ritorno da Europa League!”.