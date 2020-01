Cagliari, l’ex Sorrentino: “Contro la Juventus pronostico aperto e Nainggolan può far male a Sarri”

Il Cagliari è la vera sorpresa del campionato di Serie A giunto al giro di boa. La squadra di mister Rolando Maran è sesta e in posizione Europa League nonostante le due sconfitte consecutive con Lazio e Udinese. L’ex portiere della squadra isolana Roberto Sorrentino in vista della delicata trasferta del Cagliari il giorno dell’Epifania sul terreno della Juventus, ha condiviso il suo pensiero ai microfoni di Itasportpress.it.

PARTITA APERTA – “Il Cagliari non parte battuto e a Torino potrà mettere in difficoltà la compagine bianconera. Tra l’altro i rossoblu’ si esaltano sul terreno delle grandi e i risultati fin qui conseguiti in campionato lo confermano. Non andranno allo Stadium per fare una passeggiata e per me è una partita aperta. La Juve con avversari così come quella di Maran ha avuto problemi in campionato. Raja Nainggolan è l’uomo giusto per mettere in difficoltà i campioni d’Italia con il suo movimento in zona offensiva e con le sue capacità di tiro dalla distanza. Maran è un allenatore carismatico e molto preparato che saprà come annullare i punti di forza della squadra di Sarri. Mio figlio Stefano che ha avuto il tecnico trentino come allenatore al Chievo me ne ha parlato sempre bene. I risultati stanno premiando gli isolani e sono certo che non è un fuoco di paglia. Questa squadra potrà ambire ad un buon piazzamento al termine del campionato e pensare anche di andare in Europa. La tranquillità della piazza, che ti fa lavorare in modo sereno, è un vantaggio per raggiungere un prestigioso obiettivo. Sarebbe una gioia immensa vedere il Cagliari in Europa”

CRAGNO – Il 2019 è stato speciale per Alessio Cragno sia in campo che fuori: il matrimonio, la nascita della figlia, le grandi prestazioni con la maglia rossoblù che lo hanno portato ad entrare stabilmente nel giro della Nazionale. Un infortunio in estate lo ha costretto a fermarsi, ora Alessio lavora per ritornare a disposizione. Sorrentino a Itasportpress.it ne parla benissimo: “Cragno in prospettiva io credo possa diventare uno dei portieri più forti d’Italia e mi aspetto un suo rientro alla grande. Sfortunatamente si è dovuto fermare ma sono sicuro che Alessio riprenderà il suo posto”.