Canuti a ISP: “Derby di Coppa come amichevole. Inter, meglio dare addio alla Champions”

L'ex difensore delle due squadre milanesi ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’imminente Derby di Milano, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Nazzareno Canuti, ex calciatore tanto dell’Inter, quanto del Milan.

Che tipo di derby prospetta?

“Per me sarà un’amichevole rispetto al campionato…”.

Per quali ragioni?

“Perché in campionato ci sono tutti altri stimoli, che in Coppa Italia non sempre ti capita di ritrovare”.

Come commenta il periodo negativo dei nerazzurri?

“Sono momenti che, nel lasso di una stagione, sono normali. La palla non vuole entrare, in nessun modo. Paradossalmente per l’Inter sarebbe meglio uscire dalla Champions: è una competizione che le toglie troppe energie”.

E quello del Milan?

“Il Milan mi pare sia inciampato proprio dopo il derby di campionato… Deve ritrovare se stesso”.

Capitolo Genoa: crede nella salvezza?

“Mi sembra assai complicato. Secondo me Genoa e Salernitana sono già al 70% in Serie B”.

Ha militato ingenti anni nel Catania: che effetto le fa vedere il club etneo in Lega Pro?

“Io credo ci siano tutti i presupposti per tornare in Serie A al più presto. Parla la piazza e la storia di quel club: questa dimensione non lo riguarda”.