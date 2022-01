Castellini a ISP: “Samp, ecco chi acquistare. Alla Roma serve una punta. Su Icardi…”

Castellini ha indossato la maglia della Sampdoria e ai nostri microfoni ha condiviso anche un suo pensiero di mercato

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Paolo Castellini , ex calciatore – tra le varie – di Roma, Sampdoria e Cremonese.

“A chi non farebbe comodo uno come Icardi? Io lo vedrei in coppia con un’altra punta come Morata. Tanto lo spagnolo è un attaccante di manovra; l’argentino è più un bomber d’area”.