Catania, Russotto a ISP: “Mazzarani, punto su di te domenica a Terni. Tifosi? Un gesto di vero amore”

Andrea Russotto, ex del fantasista Catania, ha condiviso il suo pensiero ai microfoni di Itasportpress sulla squadra etnea, impegnata nei playoff domenica prossima nel secondo turno della fase a gironi sul terreno della Ternana.

CAPITOLO PLAYOFF

“Il Catania l’ho seguito, hanno avuto una grandissima reazione, questa squadra ha un grande gruppo unito. Il merito va dato a tutti i ragazzi che hanno fatto qualcosa di importante malgrado i problemi societari. Sicuramente questa vittoria è un grande segnale dato all’esterno“.

“Contro la Ternana sarà una partita difficile, il Catania avrà l’obbligo di uscire vincitore dal Liberati ma gli uomini di Gallo sono costruiti per vincere il campionato. Il Catania se la giocherà a viso aperto. Ma c’è Mazzarani, un ragazzo splendido, un grande amico. Calcisticamente è il giocatore che può dare qualcosa in più, dalle qualità straordinarie e dunque indico lui come elemento potenzialmente decisivo, sperando di portargli anche fortuna”.

APPARTENENZA E RICORDI

“I tifosi catanesi vivono per la città, per la squadra della propria città, e stanno facendo l’iniziativa di raccolta fondi per dimostrare che quando c’è bisogno loro ci sono. Questo dimostra quanto è importante questo pubblico per la città, è l’ennesimo gesto di vero amore verso la Società, nonostante le grandi difficoltà e le tante vicissitudini che sono accadute. Il tifoso catanese lo stimo per questo, e ancora una volta sta facendo un qualcosa di importante”.

“Ho diversi ricordi a Catania, l’ultimo anno abbiamo sfiorato la promozione in finale playoff, e non potrò mai dimenticare lo stadio pieno con 20.000 persone. Catania mi ha dato tanto e mi ha lasciato tanto, quindi ho tanti bei ricordi che porterò con me”.