Cervo, R. Sorrentino a ISP: “Da mio figlio Stefano mi aspetto almeno 10 gol”

Nuova avventura per l’ex portiere del Chievo Stefano Sorrentino che qualche giorno fa aveva annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio da portiere. Il papà Roberto, ex estremo difensore di Cagliari e Catania, lo ha convinto a indossare la maglia numero 9 del Cervo, squadra che allena e che milita in seconda categoria. Stefano ha accettato ed è stato tesserato dalla compagine ligure. Ai microfoni di Itasportpress.it, Roberto Sorrentino parla del figlio e delle aspettative che ripone in lui in chiave realizzativa.”Stefano dopo quasi 600 presenze tra i professionisti aveva voglia di provare qualcosa di diverso. Giocare in attacco però non è un ruolo del tutto nuovo visto che da bambino gli piaceva giocare da punta centrale. Lo farò giocare subito perchè è molto allenato avendo smesso da pochi mesi, ma tra l’altro è sceso in campo con la Nazionale cantanti e poi a Natale ha fatto il torneo con le Vecchie glorie del Torino giocando sempre di punta ed è stato capocannoniere.

DIECI GOL – “Ha 41 anni, ma dal punto di vista fisico nessun problema: ha una grande forza fisica ed è bravo con i piedi, ma poi il divertimento è alla base di tutto. Siamo ambiziosi perchè possiamo anche centrare la promozione essendo terzi in classifica e Stefano potrà darci una grande mano. Da lui mi aspetto almeno 10 gol ma non di più perchè mancano 12 partite alla fine del campionato. Il presidente del Cervo ci sta vicino e stiamo disputando un campionato splendido e quindi continuiamo per la nostra strada avendo un gruppo compatto e un centrocampo di qualità. Stefano potrà trasmettere qualcosa di positivo ai miei ragazzi avendo un bagaglio di esperienza importante dopo tanti anni di calcio tra i professionisti”.