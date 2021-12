Chiarugi a ISP: “Milan-Napoli, da doppio ex ho la certezza di come finirà”

Milan-Napoli è il big della 18a giornata di Serie A e si affronteranno domenica sera. Chiarugi ha presentato il match ai microfoni di Itasportpress

In merito all’attualità calcistica, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Luciano Chiarugi, ex calciatore di Milan e Napoli che si affronteranno domenica per la 18a giornata di Serie A.