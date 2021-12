Chiarugi a ISP: “Samp in salute e Ferrero ha deluso. Fiorentina è da Champions”

L'ex blucerchiato e viola ha detto la sua sulle sue ex squadre ai microfoni di Itasportpress

“Secondo me dovrebbe provarci per la Champions. Obiettivo minimo l’Europa League”.

Si parla molto di Vlahovic: è realmente tanto forte come viene descritto?

“Assolutamente sì. E’ un calciatore incredibile. A me stupisce una cosa di lui…”.

“Credo che la Juve lo voglia, ma credo che Commisso stia lavorando per cederlo altrove. Dove? Ci sono tanti club inglesi, mi sembra, interessati”.

“L’unica cosa che mi chiedo, dopo tutto quello che abbiamo visto in questi anni, è: come mai se ne parla solo ora?”.

Da ex doriano: l’ha sorpresa l’arresto di Ferrero?

“Nel derby ho visto una squadra in salute. Mi sembra non ne abbia risentito. Logico che, queste cose, vanno viste sul lungo termine. Quello che posso dire è che tanti tifosi doriani non erano contenti dell’operato di Ferrero…”.