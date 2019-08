Collovati a ISP: “Con Icardi Inter da scudetto ma Wanda Nara da agente non ha fatto bene interessi di Mauro”

“Che cosa ho provato? Un pizzico di fastidio per il tempo e i modi. Smentisco che qualsiasi dirigente dell’Inter e il presidente Zhang abbiano invitato Mauro Icardi a rimanere”. La linea dell’Inter, come ha ribadito l’ad Beppe Marotta ieri sera, è chiara e il dirigente nerazzurro ha risposto alla moglie-agente Wanda Nara che domenica sera aveva ammesso che Icardi resta a Milano. Sulla questione è intervenuto ai microfoni di Itasportpress.it, l’ex difensore nerazzurro Fulvio Collovati che ha ammesso: “Il calcio è fatto di polemiche e questa di Icardi sembra una fiction che va avanti da sette mesi. Magari tutto può ancora succedere, anche di trovare una soluzione positiva in tempi brevi e si dimenticheranno in fretta le vecchie beghe. Le idee all’Inter per il momento sembrano diverse. Wanda Nara fa gli interessi del calciatore anche se poi stupisce che sia la moglie. Da come si è protratta la trattativa con l’Inter, credo che Wanda Nara non abbia fatto bene gli interessi di Icardi. Per me con l’argentino rimesso all’interno del progetto, l’Inter potrebbe puntare allo scudetto visto che a Conte manca una punta. Nel calcio a volte bisogna mettere da parte le ruggini e le beghe e pensare solo all’obiettivo finale”.