Collovati a ISP: “Inter, ecco cosa deve farti paura del Milan. Genoa? Perse occasioni…”

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Fulvio Collovati , ex calciatore – tra le varie – di Inter, Milan e Genoa.

L’eliminazione dalla Champions potrebbe agevolare l’Inter in chiave scudetto?

“Sarà corsa a due tra Inter e Milan. Occhio anche al Napoli: non lo darei per spacciato”.

Come vedrebbe, in prospettiva, Scamacca in nerazzurro?