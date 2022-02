Collovati a ISP: “Inter presuntuosa e arrogante col Milan ma resta favorita per lo scudetto”

Collovati ha parlato a Itasportpress.it della sconfitta dei nerazzurri

Con la Roma, domani in Coppa Italia, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi chiederà ai suoi un riscatto immediato dopo il ko nel derby contro il Milan sabato scorso. Dopo le altre sconfitte stagionali l’Inter ha sempre saputo rialzarsi. Fulvio Collovati ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sul derby e sulle prospettive scudetto della sua ex squadra. "Il Milan ha vinto perchè nel calcio esiste l'imprevedibilità e non è scontato che vinca sempre la squadra che domina per 70 minuti. L'Inter ha perso la gara in tre minuti per alcuni errori individuali ma anche per aver fatto una gestione sterile non tirando in porta. Sono stati presuntuosi e arroganti i nerazzurri e alla fine hanno pagato dazio contro un Milan che non si è arreso e con coraggio è rimasto aggrappato al match ribaltando il risultato in pochi minuti. La Coppa Italia all'Inter potrà servire per tornare a vincere ma Inzaghi metterà le seconde linee visto che penserà al Napoli e al Liverpool più che alla squadra di Mourinho. Per lo scudetto l'Inter resta la mia favorita, ma dipenderà dalla partita di domenica contro la squadra partenopea. Due sconfitte di fila potrebbero segnare la stagione in negativo per l'Inter".