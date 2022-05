Collovati a ISP: “Milan di Pioli somiglia al mio del 78/79 e Chiodi è come Giroud”

L'ex difensore del Milan ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La Lotta scudetto si è infiammata dopo l'ultimo weekend di Serie A che ha visto sia il Milan che l'Inter vincere. Due punti separano in classifica i rossoneri in vetta, dai cugini nerazzurri che inseguono quando restano ancora da giocare tre partite. Il doppio ex, Fulvio Collovati ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sulle chance di scudetto del Milan.