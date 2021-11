Crotone, ds Ursino a ISP: “L’ex postino Messias trascinerà il Milan in Europa. Dopo il gol…”

Il ds del Crotone ai microfoni di Itasportpress dice la sua sul match winner di Madrid

In merito al gol decisivo segnato da Junior Messias contro l’Atletico Madrid , la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, precedente club del match winner di ieri sera del Milan.

“Messias non è ancora al massimo. Quando sarà al 100% della condizione trascinerà i rossoneri a risultati importanti anche in Europa”.

In quale ruolo può essere maggiormente incisivo?

“Sarò banale, ma Messias può fare per davvero tutti i ruoli. Ieri, contro l’Altetico, ha fatto tutto: prima punta, seconda punta e, in alcuni frangenti, pure la mezz’ala. E’ preziosissimo”.

Ne sta parlando come un calciatore di grande livello: come si spiega, allora, la sua esplosione così tardiva?

“Nessuno lo conosceva. Si trasferì in Italia per lavorare. Un grande plauso va fatto a tutti coloro che hanno puntato su di lui sin da tempi non sospetti”.